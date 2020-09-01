Особливості вибору жалюзі на балкон

Особливості вибору жалюзі на балкон

Новости компаний

 

Без декорування вікон приміщення виглядають незатишно. Часто замість класичних фіранок балкони обладнають жалюзі. Таке рішення дозволяє зробити інтер'єр сучасним і отримати додаткові переваги. До них відносять: захист від сонця і надмірного нагріву балкона і сусідньої кімнати, а також ізоляцію від поглядів сторонніх. Сучасний ринок пропонує великий вибір жалюзі різних видів і конструкцій. Розберемося, які типи підійдуть для балконів.

Жалюзі на вікна: види, матеріали і особливості установки

Сонцезахисні системи можуть складатися з окремих пластин, обертання яких регулює рівень освітленості і проникнення повітря в приміщення. Популярними є і вироби з цілих відрізків матеріалів, згортаються в рулони. Для балконів прийнятні будь-які типи систем. При виборі враховують особисті переваги і особливості різних варіантів.

Які купити жалюзі в залежності від конструкцій

Для балконних систем на вікна, крім хороших сонцезахисних властивостей, важливі практичність і зручність у використанні. Цими якостями володіють такі типи жалюзі:

Горизонтальні: складаються з поперечно розташованих пластин, які з'єднуються шнурками. Обертання ламелей навколо осі змінює рівень освітленості в приміщенні. При бажанні жалюзі опускають або піднімають до стелі. Цей тип часто встановлюють на балкони і лоджії.

Вертикальні: ламелі розташовуються перпендикулярно підвіконню і об'єднані в систему у верхній і нижній частинах шнурками або ланцюжками. Пластини розсуваються від середини до країв або зліва направо.

Рулонні штори: представлені полотном, яке при піднятті вгору намотується на вал. Розрізняють недорогу відкриту систему і закриту - виріб ховають в касету.

З яких матеріалів купити жалюзі в Києві і по Україні

Цей показник впливає на ціну світлозахисну системи, міцність і зручність догляду. Для балконів підходять такі матеріали:

алюміній - недорогий, міцний, легко чиститься, але на вітрі видає характерний шум;

пластик - дешевий, довговічний, не вигоряє, не боїться вологи, зберігає форму, забруднення з поверхні швидко змиваються губкою;

тканина - красива, широкої колірної гами або з різними малюнками, завдяки спеціальному просоченню відштовхує пил, гіпоалергенна;

дерево - шикарно і екологічно, але дороге і псується від впливу води.

З яким способом управління купити жалюзі в Києві

Одна з переваг світлозахисних пристроїв - можливість регулювання ступеня затемнення приміщення. Це виконують такими способами:

Ручний: прикладаючи силу до шнура або ланцюжку, піднімають і опускають вироби, а також змінюють положення пластин. Процес трудомісткий і займає багато часу.

Автоматичний: завдяки встановленому електроприводу регулювання розташування ламелей, підйом і опускання систем здійснюють без витрат часу і сил. Можна налаштувати запуск цих дій в певний час.

Способи установки жалюзі в Києві і по Україні

В інтернет-магазині можна купити сонцезахисну систему на балкон з гарантією і повним пакетом додаткових послуг. У нього входять: заміри, доставка по Києву і в будь-населені пункти України, а також установка. Майстер порадить варіанти кріплень:

на стулку;

в отвір;

на стіну.

Сучасні балкони і лоджії часто стають частиною житлової площі. Вимоги до їх оформлення такі ж, як і до інших кімнат. Декорування вікон якісними жалюзі доповнить загальний інтер'єр і забезпечить комфорт і затишок.