В Киеве температура воздуха в августе превысила климатическую норму почти на 3 градуса

Холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда температура под утро опустилась до 11,0 градусов, а жарче всего – 20-го, когда температура после полудня поднялась до 34,1 градусов и оказалась самой высокой за минувшее лето.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В августе было девять дней с температурой выше 30 градусов.

При этом месяц в столице оказался довольно сухим – осадков на проспекте Науки, где находится обсерватория, выпало лишь 31 мм, что составило 45% климатической нормы.

А ночь на 1 сентября установила в Киеве первый температурный рекорд осени. Температура воздуха не опускалась ниже 21,9 градусов. Предыдущее рекордное значение 2004 года превышено сразу на 3,0 градуса.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украины, и погода принесет нам новые рекорды. Об этом он рассказал корреспонденту Фокуса.