Максим Шкиль: "Первая логистическая компания" закупила у Крюковского вагоностроительного завода вагонов-зерновозов на 160 млн грн

ООО «Первая логистическая компания» закупила 121 вагон-зерновоз у Крюковского вагоностроительного завода на сумму более 160 млн грн. в рамках программы обновления вагонного парка. Об этом в интервью «Цензор» рассказал основатель «Первой логистической компании» Максим Шкиль.

«Первая логистическая компания» подписала с Крюковским вагоностроительным заводом контракт на поставку 121 вагона-зерновоза на сумму более 160 млн грн. По 2018-2020 годы мы инвестировали в собственный парк из более чем 500 вагонов около $40 млн, став за это время одним из лидеров перевозок зерновых в Украине. Всего же участники логистического рынка за этот период инвестировали в покупку новых вагонов более $500 млн, из них только новых зерновозов было закуплено около 6 тыс. единиц на общую сумму примерно в $350 млн.», - сообщил он.

По словам Шкиля, желанием обновления парка и инфраструктуры перевозок в целом объединены все участники рынка - и логистические компании, и трейдеры, и вагоностроители. Он также добавил, что в Украине достаточно частных игроков, готовых инвестировать в обновление подвижного состава, чтобы на рынке не возник дефицит после начала программы списания устаревших вагонов «Укрзализныцей» и введения запрета на ввоз иностранных старых и других вагонов с продленным сроком действия на территорию Украины, которого требуют от «УЗ» участники рынка перевозок и вагоностроительные компании.

Напомним, ранее правительством был запрещен ввоз на таможенную территорию Украины вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 есть или была железнодорожная администрация РФ. Это произошло после того, как «УЗ» выдала телеграмму, которой разрешила ввоз на территорию Украины более 500 вагонов 1980-х годов выпуска, бывших в использовании российских операторов и на это обратили внимание участники рынка.

«Первая логистическая компания» занимает около 5% рынка перевозок зерновых культур железнодорожным транспортом в Украине, а также транспортирует другие виды грузов железнодорожным транспортом на внутреннем рынке Украины, в режимах экспорта, импорта, транзита через сухопутные пограничные переходы и морские порты. Компания имеет представительства во всех областях Украины, имеет парк более чем 1000 собственных и арендованных вагонов, общий объем перевозок составляет более 2 млн т в год. Компания работает с ведущими международными трейдерами как: ADM, Bunge, CHS, Louis Dreyfus, Glencore, Cargill и другими.