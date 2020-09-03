Среди моделей – Владимир Кличко. На Ukrainian Fashion Week показали форму для киевских коммунальщиков

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вышел на подиум, представив форму Муниципальной охраны.

На Ukrainian Fashion Week состоялся отдельный показ моделей одежды для столичных коммунальных служб.

Об этом сообщается на официальном портал Киева.

"С помощью Ukrainian Fashion Week мы привлекли четырех украинских дизайнеров, разработавших и представивших нам эскизы формы. Город инициировал и начал воплощать этот проект, чтобы работники коммунальных служб Киева имели красивую, стильную и удобную рабочую одежду", – рассказал мэр Киева Виталий Кличко, который тоже присутствовал на показе.

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Дизайнеры представили на подиуме два десятка моделей униформы

Дизайнеры представили на подиуме два десятка моделей униформы: для работников метро, ​​скорой помощи, Муниципальной охраны, Киевпасстранса и Киевзеленстроя.

Показ посетил и мэр Киева Виталий Кличко

"Это пока образцы. Каждую из представленных моделей одежды можно будет адаптировать к реальной жизни и потребностям работников коммунальных служб", – добавил Кличко.

Кличко форма очень идет

Изготовление рабочей одежды планируют заказать у украинских производителей.

"В европейской столице люди, обеспечивающие ее жизнедеятельность, сервис и комфорт для жителей, должны работать в современной, удобной и красивой униформе. Ведь они являются лицом нашего города. И они этого заслуживают", – резюмировал градоначальник.

Показ был эффектным и креативным

Мэр Киева также представил видео с показа, в котором участвовал его брат.