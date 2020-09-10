Одно из старейших предприятий Украины в области бумажной промышленности, Понинковская картонно-бумажная фабрика, запустила масштабный проект по очистке рек Хомора и Случь.

По словам гендиректора предприятия Руслана Савы, предприятие уже вложило 12 млн грн в переоснащение очистных сооружений, которые также очищают стоки 7-тысячного поселка Понинка Хмельницкой области. Общая стоимость проекта составляет 29 млн грн.

«Мы реализуем проект «Техническое переоснащение узла биологической очистки очистных сооружений производственных стоков ООО «ПКПФ-Украина» производительностью 7000 м³ в сутки. Начали строительство и монтаж аэротенка для биохимической очистки воды и построили новое помещение воздуходувной станции», – заявил Руслан Сава.

Что касается конкретных шагов, которые уже сегодня помогают улучшить экологическую ситуацию в регионе, гендиректор отметил следующее: «Система «KROFTA» усилила очистку сточных вод перед выпуском на очистные сооружения, а закупленная нами концентрированная паста водорослей хлореллы очищает реки природным путем. Также мы усовершенствовали технологию внутрицеховой очистки обратных вод, уменьшив вдвое использование чистой воды для производства (с 6 тыс. м³ в сутки до 3 тыс. м³). Пруд биологической очистки №1 первой группы дополнительно оснастили насосом для аэрации воды и насыщения ее кислородом».

Напомним: в 2019 году Понинковская картонно-бумажная фабрика выплатила более 2,5 млн грн «экологического налога». За первое полугодие 2020 года этот показатель превысил 1 млн грн. Ежемесячно государственными экологическими инспекциями Хмельницкой области и Полесского округа проводится мониторинг рек Хомора и Случь вместе с общественностью. Во время мониторинга берется анализ воды выше и ниже места сброса Понинковской картонно-бумажной фабрики. Кроме того, за первое полугодие 2020-го предприятие прошло 4 внеплановые экологические проверки, 5 проверок в 2019 году и 13 – в 2018-м.