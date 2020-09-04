В некоторых регионах койки для больных коронавирусом заполнены до 62%, – глава Минздрава

Больницы в стране заполнены неравномерно, но в некоторых регионах количество занятых коек доходит до 62%. Об этом в интервью Фокусу рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Есть регионы, где заполнены 62% коек, в Киеве, например, заполнены 46–50%. При этом из 35 тыс. койко-мест 11 217 оснащены кислородом или кислородными концентраторами централизованно", поделился министр.

Также, по словам Степанова, нехватка врачей не связана с COVID-19. "К примеру, нужно много анестезиологов-реаниматологов, это та специальность, которая сейчас востребована при лечении COVID-19, но у нас и до эпидемии наблюдалась нехватка таких специалистов", - говорит глава МОЗ. Проблема с нехваткой средств индивидуальной защиты также решена, больницы располагают полуторамесячным запасом средств. Почти 6 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 пошла на доплаты медицинским работникам, в том числе на повышение зарплаты с 1 сентября — от минимальной зарплаты на 70% врачам, на 50% — медсестрам, на 25% — санитарным работникам, рассказал Максим Степанов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заработная плата медицинских работников в Украине в среднем почти на 30% ниже, чем в других сферах. Глава МОЗ отметил, что по его мнению "заработная плата врача, который пришел после интернатуры, должна начинаться с 20-25 тысяч гривен".