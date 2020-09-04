В конце осени больных коронавирусом в Украине может быть до 6000 в день, – прогноз эксперта

В ноябре количество больных коронавирусом в Украине может вырасти до 330 тысяч человек. Такое прогноз сделал врач-инфекционист, бывший руководитель Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита.

"Исходя из тренда, у нас может быть 3,5–4 тысячи новых случаев в день. На середину октября это количество может дойти до 5–6 тысяч. В течение октября у нас могут заболеть до 150 тысяч человек. В течение сентября – октября может быть и 200 тысяч", – пояснил он.

В результате в сумме с текущим количеством больных коронавирусом – около 130 тысяч – по состоянию на начало ноября общее количество может вырасти до 280–330 тысяч.

По мнению Курпиты, процент летальных исходов будет оставаться неизменным – около 2%. Но количество смертей будет расти за счет увеличения общего количества больных.

Врач-инфекционист занимается диагностикой, лечением и профилактикой инфекционных заболеваний. Подробно изучает возникновение, механизмы развития и клинические проявления инфекционных заболеваний, вызываемых попаданием в организм болезнетворных микроорганизмов. В своей работе инфекционисты опираются на данные эпидемиологии и микробиологии.

Эпидемиолог – это врач, который противодействует инфекциям массового характера (эпидемиями, пандемиями), организует лечение и профилактику распространения эпидемий. Профессия эпидемиолога подразумевает не столько борьбу с инфекцией, сколько изучение причин эпидемий и исследование заболеваемости.

Напомним, по состоянию на утро 4 сентября в Украине подтвержден 130 951 случай коронавирусной болезни. При этом 60 613 человек уже выздоровели. Сейчас болеют 67 577 человек. За минувшие сутки зафиксировано 2 723 новых случая (ранее было 2 430, 2 495, 2 088 и 2 141). Выздоровели 937 человек, умерли 51.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентября.