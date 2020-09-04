В Умани вспышка коронавируса среди хасидов. Заболели уже 6 паломников

Мэр города Александр Цебрий настоятельно рекомендует, чтобы все хасиды, приезжая в Умань, проходили тестирование на коронавирус.

В Умани Черкасской области, куда на празднование иудейского нового года Рош-ха-Шана съехались хасиды, уже у 6 паломников обнаружили Covid-19.

"Только вчера (3 сентября, – Фокус) было 6 положительных на COVID-19 паломников. Есть большой круг контактных лиц", – заявил Александр Цебрий.

Он добавил, что все хасиды, прибывшие в город, должны пройти тестирование на коронавирус в частных клиниках за свой счет.

"Будет проведено полностью ПЦР-тестирование. При наличии этих справок люди смогут свободно находиться на территории города", – сказал мэр. Пока что, по его словам, с выполнением этого требования проблем нет."Сейчас все принятые в Умани меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие у горожан", – подчеркнул Цебрий.

Городской голова отметил, что больница, которая определена в Умани опорной для больных с коронавирусом, снабжена только 14 койкоместами для больных с Covid-19. Сейчас же в медицинское учреждение госпитализированы 18 человек. Медикам, по словам мэра, пришлось изыскивать дополнительные возможности для размещения больных.

Добавим, что по последним данным исполкома Уманского городского совета по состоянию на 3 сентября всего под наблюдением семейных врачей КНП "Уманский городской ЦПМСП" находится 125 человек. Стационарное лечение проходят 19 человек, из них 18 человек - иногородние.

Почему хасиды каждый год приезжают в Умань?

Представители одного из течений иудаизма, так наываемые брацлавские хасиды, совершают паломничество в Умань, поскольку в городе находится могила основателя этого течения – раввина Нахмана из Брацлава. Делают они это на новый год по иудейскому календарю, который в этом году он приходится на 18-20 сентября.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.