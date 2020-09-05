Статистика коронавируса в Украине на 5 сентября: очередной антирекорд – 2 836 заболевших
В Украине с начала эпидемии подтвердили 133 787 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 5 сентября в Украине выявлено 2 836 заболевших за сутки коронавирусом, при этом 1 036 человек выздоровели, 50 ранее заболевших скончались.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Количество инфицированных с начала эпидемии составило на утро субботы 133 787 человек, всего умерли 2 811 человек, выздоровели – 61 649 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 69 327 человек, что на 1 750 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (380), Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195) областях, а также в Киеве (315).
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 110 подозрений на заболевание COVID-19.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 15 507 заболевших (195 за сутки);
– Киев – 14 792 (315);
– Черновицкая – 10 958 (172);
– Харьковская – 10 692 (380);
– Ивано-Франковская – 10 011 (166);
– Ровенская – 9634 (99);
– Одесская – 8260 (222);
– Закарпатская – 7988 (100);
– Тернопольская – 7067 (226);
– Киевская – 6105 (88);
– Волынская – 5791 (68);
– Винницкая – 4324 (55);
– Житомирская – 3622 (72);
– Хмельницкая – 2979 (131);
– Днепропетровская – 2625 (55);
– Черниговская – 2230 (80);
– Черкасская – 1849 (93);
– Запорожская – 1848 (80);
– Сумская – 1769 (89);
– Донецкая – 1591 (15);
– Николаевская – 1504 (58);
– Полтавская – 916 (30);
– Кировоградская – 846 (5);
– Херсонская – 464 (20);
– Луганская – 415 (22).
В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
Отметим, по состоянию на утро 4 сентября в Украине был подтвержден 130 951 случай коронавирусной болезни. За сутки было зафиксировано 2 723 новых случая.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентября.