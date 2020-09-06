Со своими ручками и масками. В ЦИК назвали карантинные правила на местных выборах

В Украине процесс голосования на местных выборах будет проходить по карантинными правилам. Об этом рассказал рабочей группы ЦИК по предотвращению распространения COVID-19 во время подготовки местных выборов Сергей Постивый в интервью Фокусу.

По его словам, соответствующие рекомендации в ЦИК начали разрабатывать еще весной.

"Обращались в разные госинстанции, наблюдали за опытом других стран. Потом создали рабочую группу, которая подготовила предложения о том, как не допустить распространение вируса во время избирательных процессов. В нее вошли представители Минздрава, СНБО, правоохранительных органов, нардепы, представители бюджетного комитета Верховной Рады Украины, военные эпидемиологи и пр", – говорит Постивый.

Также он отмечает, что составленные рекомендации не будут слишком отличаться от тех, которые уже действуют во время карантина в Украине.

"В основном то, чего придерживаются все во время карантина: соблюдать дистанцию на участках — для этого необходимо маркирование ограничительных полос на полу, проводить регулярную санитарную обработку контактных поверхностей (дверных ручек, перил, сидений), заходить в помещение только в масках. Столы членов избирательной комиссии должны стоять друг от друга на расстоянии не менее 1 м. На входе в избирательный участок будут антисептики для рук, а также места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты после использования," – говорит член ЦИК.

Также дополнительно, членам комиссий, будет рекомендовано носить защитные очки или индивидуальные экраны. Избирателям советуют приходить на выборы со своими ручками, чтобы избежать лишних контатков.

"Будем рекомендовать избирателям с признаками ОРЗ воздерживаться от посещения участков и обратиться за медицинской помощью. В то же время Конституция Украины и Избирательный кодекс гарантируют каждому гражданину право избирать и быть избранным. Никто не может запретить или ограничить право избирателя на участие в голосовании, любое препятствие влечет за собой административную или уголовную ответственность", – подытожил Постивый.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. "Если 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – рассказал Ляшко.