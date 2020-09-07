Больше всего в Киеве и во Львовской области. Статистика по коронавирусу в Украине на 7 сентября

За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 138 068 заболевших. Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Киеве и Львовской области.

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (244 случая), Львовской (186), Черновицкой (163), Тренопольской (165) и Ивано-Франковской (161) областях.

Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

За сутки в Украине COVID-19 выявили у 2174 пациентов. За все время эпидемии коронавируса в стране зарегистрировали 138 068 заболевших, 62 066 выздоровевших и 2877 умерших.

Динамика эпидемии в Киеве и областях

Львовская область – 15 881 заболевших (186 за сутки);

Киев – 15 276 (244);

Черновицкая – 11 272 (163);

Харьковская – 10 972 (139);

Ивано-Франковская – 10 348 (161);

Ровенская – 9762 (102);

Одесская – 8525 (145);

Закарпатская – 8049 (61);

Тернопольская – 7390 (165);

Киевская – 6278 (86);

Волынская – 5883 (55);

Винницкая – 4406 (31);

Житомирская – 3746 (68);

Хмельницкая – 3195 (95);

Днепропетровская – 2767 (70);

Черниговская – 2372 (86);

Сумская – 1963 (105);

Черкасская – 1950 (56);

Запорожская – 1931 (49);

Николаевская – 1665 (84);

Донецкая – 1630 (3);

Полтавская – 973 (28);

Кировоградская – 858 (4);

Херсонская – 500 (4);

Луганская – 434 (3).

Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Статистика по коронавирусу в Украине на 7 сентября/карта СНБО

Министерство здравоохранения в Facebook уточняет, что по состоянию на 9 утра понедельника, 7 сентября, в Украине зафиксировано 138 068 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2877 летальных, 62606 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2174 новых случаев.

"Всего проведено 1709017 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 379 пациентов", – говорится в сообщении.

При этом, по состоянию на утро 7 сентября 2020 в Центр поступило 2123 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 199 986 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика по коронавирусу в Украине 7 сентября/инфографика МОЗ

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в Украине было выявлено 2 107 заболевших за сутки коронавирусом, при этом 578 человек выздоровели, 35 ранее заболевших скончались.