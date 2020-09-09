Заболевших в 2,2 раза больше, чем выздоровевших. Статистика коронавируса в Украине на 9 сентября
За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 143 030 заболевших. Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировано во Львовской области и в Киеве.
За сутки 8 сентября COVID-19 выявили у 2 551 человека (ранее было 2 411 и 2174). За все время эпидемии в стране зарегистрировали 143 030 заболевших, 64 703 выздоровевших (из них 1 157 за минувшие сутки) и 2 979 (45) умерших.
Об этом сообщает СНБО.
Больше всего заболевших коронавирусной болезнью выявили в Киеве (310 случаев), Харьковской (291), Тернопольской (244), Львовской (196) и Черновицкой (150) областях.
Динамика в регионах:
- Львовская область – 16 269 заболевших (196 за сутки);
- Киев – 15 821 (310);
- Черновицкая – 11 581 (150);
- Харьковская – 11 493 (291);
- Ивано-Франковская – 10 659 (101);
- Ровенская – 9 949 (83);
- Одесская – 8 827 (106);
- Закарпатская – 8 277 (97);
- Тернопольская – 7 824 (244);
- Киевская – 6 459 (89);
- Волынская – 6 015 (72);
- Винницкая – 4 503 (53);
- Житомирская – 3 879 (67);
- Хмельницкая – 3 355 (102);
- Днепропетровская – 2 923 (80);
- Черниговская – 2 515 (65);
- Сумская – 2 143 (73);
- Черкасская – 2 121 (75);
- Запорожская – 2 041 (60);
- Донецкая – 1 762 (87);
- Николаевская – 1 714 (24);
- Полтавская – 1 018 (21);
- Кировоградская – 870 (3);
- Херсонская – 538 (20);
- Луганская – 480 (32).
Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
В МВД Украины почти две тысячи сотрудников заболели коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра Антон Геращенко. "У нас 345 тысяч сотрудников, и уже почти две тысячи заболевших коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем в среднем по стране", – сказал он.
Из-за коронавируса в Киевской области на дистанционное обучение, полностью или частично, перевели 14 школ.