Заболевших в 2,2 раза больше, чем выздоровевших. Статистика коронавируса в Украине на 9 сентября

За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 143 030 заболевших. Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировано во Львовской области и в Киеве.

За сутки 8 сентября COVID-19 выявили у 2 551 человека (ранее было 2 411 и 2174). За все время эпидемии в стране зарегистрировали 143 030 заболевших, 64 703 выздоровевших (из них 1 157 за минувшие сутки) и 2 979 (45) умерших.

Об этом сообщает СНБО.

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью выявили в Киеве (310 случаев), Харьковской (291), Тернопольской (244), Львовской (196) и Черновицкой (150) областях.

Динамика в регионах:

Львовская область – 16 269 заболевших (196 за сутки);

Киев – 15 821 (310);

Черновицкая – 11 581 (150);

Харьковская – 11 493 (291);

Ивано-Франковская – 10 659 (101);

Ровенская – 9 949 (83);

Одесская – 8 827 (106);

Закарпатская – 8 277 (97);

Тернопольская – 7 824 (244);

Киевская – 6 459 (89);

Волынская – 6 015 (72);

Винницкая – 4 503 (53);

Житомирская – 3 879 (67);

Хмельницкая – 3 355 (102);

Днепропетровская – 2 923 (80);

Черниговская – 2 515 (65);

Сумская – 2 143 (73);

Черкасская – 2 121 (75);

Запорожская – 2 041 (60);

Донецкая – 1 762 (87);

Николаевская – 1 714 (24);

Полтавская – 1 018 (21);

Кировоградская – 870 (3);

Херсонская – 538 (20);

Луганская – 480 (32).

Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

В МВД Украины почти две тысячи сотрудников заболели коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра Антон Геращенко. "У нас 345 тысяч сотрудников, и уже почти две тысячи заболевших коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем в среднем по стране", – сказал он.

Из-за коронавируса в Киевской области на дистанционное обучение, полностью или частично, перевели 14 школ.