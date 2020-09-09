В Черновцах женщина вызвала полицию, потому что ее дочь не поняла слова в учебнике

Инспекторы разъяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях надо звонить по номеру "102".

В Черновцах женщина позвонила в полицию, потому что ее дочь не смогла понять, о чем говорится в учебнике. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Заявительница жалуется на автора книги по украинскому языку и чтению, а именно сообщает о том, что ее дочь не понимает этой книги. Просит направить наряд полиции", – сказано в сообщении.

Сообщается, что инспекторы объяснили значение слов, а также объяснили в каких случаях нужно звонить в полицию.

В скриншоте с информацией о вызове речь идет о том, что женщина даже просила вызвать наряд полиции. Она жаловалась на авторов книги по украинскому языку и чтению, потому что ее дочь этот учебник не понимает.

Напомним, ученые выяснили, что учащиеся 3-х классов, которые проводили много времени за компьютером и у телевизора, через два года сталкивались с плохой успеваемостью.