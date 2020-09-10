Генштаб ВСУ и штаб ООС скрывают данные о боевых потерях на Донбассе, – эксперт

По словам военного эксперта Александра Суркова, потери в зоне ООС часто списываются на небоевые.

Генштаб ВСУ и штаб ООС скрывают данные о боевых потерях в зоне ООС. Реальную информацию получить очень трудно. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Сурков, передает УНН.

О причинах секретности высшего армейского руководства эксперт судить не стал, но уточнил, что проблему необъективной статистики о числе погибших и раненых на Донбассе отмечает уже не первый год.

"Эту проблему я отслеживаю с 2017 года. Мало о ней писал, но много говорил в военных кругах. До недавнего времени у нас практически все потери – бытовые, в том числе – списывали на боевые. Причина этого была в том, что командиры не хотели ответственности. Также это делалось для того, чтобы родственники получили компенсацию", – пояснил он.

Сейчас же, по словам Суркова, все поменялось с точностью до наоборот.

"Когда перешли "в режим перемирия", им кто-то это подсказал, и они очень ловко этим воспользовались. Да, действительно в армиях НАТО, по их протоколам, человек не имеет права на компенсацию, если он не соблюдает правила безопасности: каска, бронежилет. У нас это происходит повсеместно, к сожалению", – говорит Сурков.

По его словам, малейшее нарушение – потери списываются на небоевые, поэтому и получаются практически нулевые потери.

"И Генштаб, и штаб ООС тщательно укрывают информацию о боевых потерях – реальную информацию получить практически невозможно", – констатировал Сурков.

Отметим, 6 сентября на Донбассе трое военных погибли, еще трое получили ранения. Причины – обстрелы боевиков и подрыв на взрывных устройствах. В частности, вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Шумы, Красногоровки и Причепиловки.

8 сентября в зоне ООС двое военных получили боевые ранения из-за подрыва на противопехотной мине.