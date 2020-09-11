Статистика коронавируса в Украине на 11 сентября: новые антирекорды и рост очереди на тестирование

По последним данным доля положительных среди проведенных ПЦР-тестов была 17,7%, а необработанными оставались 21 310 образцов.

За сутки 10 сентября COVID-19 выявили у 3 144 человек (ранее было 2 582, 2 551, 2 411 и 2174). За все время эпидемии в стране зарегистрировали 148 756 заболевших, 67 005 выздоровевших (из них 1 128 за минувшие сутки) и 3 076 (53 за сутки) умерших.

Об этом сообщает СНБО.

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью выявили в Киеве (404 случая – антирекорд для города), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280) и Хмельницкой (198) областях.

Динамика в регионах:

Львовская область – 16 626 заболевших (174 за сутки);

Киев – 16 523 (404);

Харьковская – 12 112 (280);

Черновицкая – 11 847 (132);

Ивано-Франковская – 10 953 (151);

Ровенская – 10 217 (144);

Одесская – 9 157 (283);

Закарпатская – 8 453 (94);

Тернопольская – 8 377 (302);

Киевская – 6 648 (94);

Волынская – 6 161 (69);

Винницкая – 4 690 (84);

Житомирская – 4 055 (117);

Хмельницкая – 3 698 (198);

Днепропетровская – 3 093 (81);

Черниговская – 2 574 (29);

Черкасская – 2 294 (117);

Сумская – 2 229 (47);

Запорожская – 2 136 (55);

Донецкая – 1 942 (90);

Николаевская – 1 851 (85);

Полтавская – 1 130 (61);

Кировоградская – 885 (11);

Херсонская – 576 (18);

Луганская – 532 (29).

Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 9 сентября было проведено 27 469 ПЦР-тестирований. Доля положительных среди них – 17,7%. Сутки ранее, 8 сентября, было 20 054 тестирования и доля положительных – 14,4%. При этом 9 сентября непротестированными остались 21 310 образцов, а 8-го числа их было 20 927.

Напомним, ранее источники в правительстве заявляли, что если отметка количества заболевших коронавирусом в сутки превысит 3000 человек, украинскую систему здравоохранения ждет коллапс.

Благодаря введенному весной в Украине карантину удалось спасти жизни многих людей. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. "Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения. Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте", – заявил Ляшко.

В столице Украины начались "точечные" закрытия учебных заведений: с 1 сентября на карантин ушли две школы и один детсад.