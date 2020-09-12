Жена онкобольная: курсантки отказались брать деньги у майора, который их искалечил
Девушки говорят, что адвокат Владимира Холодного звонил с предложением денежной компенсации.
Пострадавшие в ДТП в Киеве с участием пьяного майора ВСУ Владимира Холодного курсантки отказались от денежной компенсации, которую им предложил майор Владимир Холодный, который является виновником аварии, сообщает УНН.
По словам пострадавшей курсантки Александры Гуй, с ними связывался адвокат Холодного, который предложил денежную компенсацию.
"Они предлагают нам финансовую компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. Нам эти деньги не нужны. То есть, его семья не должна нести бремя", – сказала она.
Напомним, 25 августа водитель Toyota Prius сбил трех студенток военного колледжа на ул. Зоологической в Киеве. В итоге двум курсанткам ампутировали ноги. Наезд на трех киевских курсанток совершил 46-летний пьяный майор Владимир Холодный. Его трудоустроили по рекомендации как военнослужащего, который был в АТО.
Автомобиль виновника ДТП с 2017 года числится в розыске, на него наложено обременение.