Жена онкобольная: курсантки отказались брать деньги у майора, который их искалечил

Пострадавшие в ДТП в Киеве с участием пьяного майора ВСУ Владимира Холодного курсантки отказались от денежной компенсации, которую им предложил майор Владимир Холодный, который является виновником аварии, сообщает УНН.

По словам пострадавшей курсантки Александры Гуй, с ними связывался адвокат Холодного, который предложил денежную компенсацию.

"Они предлагают нам финансовую компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. Нам эти деньги не нужны. То есть, его семья не должна нести бремя", – сказала она.