Статистика коронавируса в Украине на 12 сентября: второй день подряд более трех тысяч заболевших

За сутки умерли 72 человека – наибольшее число смертельных случаев за сутки с начала эпидемии.

По состоянию на 12 сентября в Украине выявили 3 103 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3 144), умерли 72 человека – наибольшее число смертельных случаев за сутки с начала эпидемии. Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

За сутки выздоровел 1 341 пациент (днем ранее – 1128).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 151 859 заболевших, 68 346 выздоровевших и 3148 умерших.

Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (+428), Харьковской (292), Тернопольской (+280) и Одесской (+225) областях.

Динамика в регионах:

– Киев – 16951 заболевший (428 за сутки);

– Харьковская – 12404 (292);

– Тернопольская – 8657 (280);

– Одесская – 9382 (225);

– Хмельницкая – 3850 (155);

– Ровенская – 10369 (152);

– Львовская – 16774 (148);

– Черновицкая – 11988 (141);

– Житомирская – 4194 (139);

– Ивано-Франковская – 11083 (130);

– Запорожская – 2242 (106);

– Киевская – 6750 (102);

– Сумская – 2323 (94);

– Черкасская – 2384 (90);

– Донецкая – 2026 (84);

– Днепропетровская – 3176 (83);

– Черниговская – 2654 (80);

– Закарпатская – 8532 (79);

– Николаевская – 1929 (78);

– Винницкая – 4756 (66);

– Волынская – 6224 (63);

– Полтавская – 1161 (31);

– Луганская – 562 (30);

– Херсонская – 596 (20);

– Кировоградская – 892 (7).

Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Отметим, в Киеве по состоянию на 11 сентября COVID-19 заболели 404 человека – это новый антирекорд. Среди заболевших – 33 ребенка.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, полный локдаун из-за коронавируса невозможен хотя бы потому, что "растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской. В такой ситуации вводить жесткий карантин как минимум пока нецелесообразно".

МОЗ опубликовало новый алгоритм действий при подозрении на коронавирус.