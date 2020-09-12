Статистика коронавируса в Украине на 12 сентября: второй день подряд более трех тысяч заболевших
За сутки умерли 72 человека – наибольшее число смертельных случаев за сутки с начала эпидемии.
По состоянию на 12 сентября в Украине выявили 3 103 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3 144), умерли 72 человека – наибольшее число смертельных случаев за сутки с начала эпидемии. Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
За сутки выздоровел 1 341 пациент (днем ранее – 1128).
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 151 859 заболевших, 68 346 выздоровевших и 3148 умерших.
Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (+428), Харьковской (292), Тернопольской (+280) и Одесской (+225) областях.
Динамика в регионах:
– Киев – 16951 заболевший (428 за сутки);
– Харьковская – 12404 (292);
– Тернопольская – 8657 (280);
– Одесская – 9382 (225);
– Хмельницкая – 3850 (155);
– Ровенская – 10369 (152);
– Львовская – 16774 (148);
– Черновицкая – 11988 (141);
– Житомирская – 4194 (139);
– Ивано-Франковская – 11083 (130);
– Запорожская – 2242 (106);
– Киевская – 6750 (102);
– Сумская – 2323 (94);
– Черкасская – 2384 (90);
– Донецкая – 2026 (84);
– Днепропетровская – 3176 (83);
– Черниговская – 2654 (80);
– Закарпатская – 8532 (79);
– Николаевская – 1929 (78);
– Винницкая – 4756 (66);
– Волынская – 6224 (63);
– Полтавская – 1161 (31);
– Луганская – 562 (30);
– Херсонская – 596 (20);
– Кировоградская – 892 (7).
Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Отметим, в Киеве по состоянию на 11 сентября COVID-19 заболели 404 человека – это новый антирекорд. Среди заболевших – 33 ребенка.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, полный локдаун из-за коронавируса невозможен хотя бы потому, что "растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской. В такой ситуации вводить жесткий карантин как минимум пока нецелесообразно".
МОЗ опубликовало новый алгоритм действий при подозрении на коронавирус.