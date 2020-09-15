Зеленский заявил о возможных беспорядках на Донбассе: "Вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене"

По словам украинского лидера, заварушки на Донбассе не выгодны Украине в контексте возвращения этих территорий.

Владимир Зеленский заявил, что в связи с низкими зарплатами, высокими тарифами и эпидемией коронавируса Сovid-19, население оккупированной части Донбасса может выйти на протесты.

Об этом президент сказал в интервью газете "Wiener Zeitung", отвечая на вопрос журналиста, реально ли вообще Украине вернуть Донбасс, или проще было бы "заморозить этот конфликт", как ситуацию в Приднестровье.

"Я знаю, что есть сторонники того, чтобы Донбасс стал чем-то вроде Приднестровья или Абхазии. Хотя он гораздо больше. Здесь проживает три миллиона украинцев, что больше, чем в некоторых странах Европы. Многие из этих людей больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой. И люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, могут видеть, как украинцы живут по ту сторону фронта, а именно – лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент иссякнет, могут возникнуть беспорядки", – сказал Зеленский.

"Разве это не выгодно Украине?", – уточнил журналист австрийского издания.

"Нет, это слишком высокая цена. На оккупированной территории Донбасса возникнет внутренний конфликт. И я знаю, что там много украинцев в душе. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что отмечают праздники, вроде Дня Независимости Украины. Наши солдаты, которых мы освободили, рассказали, что сидели в тюрьме с проукраинскими гражданами. Там много людей, которые думают проукраински", – ответил Зеленский.

Президент также добавил, что "прекращение войны и возвращение украинских территорий" – его главный приоритет.

Напомним, 11 сентября в Берлине состоялись переговоры политических советников глав стран "нормандского" формата. По результатам встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что главным результатом переговоров стала договоренность о продлении режима тишины на Донбассе. В свою очередь, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что по итогам встречи в Берлине никаких согласованных решений стороны не достигли, и "прорывов нет".