Статистика коронавируса в Украине на 16 сентября: 76 умерших – новый антирекорд
Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 162 660 случаев COVID-19.
По состоянию на 16 сентября, в Украине выявили 2 958 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее – 2905). Также от COVID-19 умерли 76 человек – это наибольшее число летальных исходов за сутки с начала эпидемии. Данные об этом были опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 162 660 случаев COVID-19, выздоровели 72 324 украинцев (за последние сутки – 1514), умерли 3340 пациентов.
Больше всего заболевших за эти сутки появилось в Тернопольской области (380), меньше всего – в Кировоградской области (5). А лидером по общему количеству случаев COVID-19 сейчас является Киев (18 070).
Всего проведено 1 925 482 тестирований методом ПЦР.
Динамика эпидемии по регионам:
– Тернопольская область – 10 004 заболевших (380 за сутки);
– Киев – 18 070 (356);
– Одесская – 10 277 (284);
– Харьковская – 13 432 (272);
– Львовская – 17 430 (187);
– Ивано-Франковская – 11 677 (167);
– Киевская – 7207 (128);
– Днепропетровская – 3539 (109);
– Черновицкая – 12 493 (99);
– Винницкая – 4976 (89);
– Запорожская – 2591 (88);
– Сумская – 2640 (87);
– Волынская – 6504 (76);
– Черниговская – 2922 (76);
– Хмельницкая – 4133 (75);
– Житомирская – 4543 (73);
– Закарпатская – 8829 (73);
– Ровенская – 10707 (72);
– Николаевская – 2171 (57);
– Полтавская – 1307 (54);
– Черкасская – 2739 (51);
– Херсонская – 702 (41);
– Луганская – 653 (33);
– Донецкая – 2180 (26);
– Кировоградская – 934 (5).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По прогнозу Национальной академии наук, уже к пятнице, 18 сентября за сутки в Украине будут фиксировать по три тысячи новых заражений Сovid-19 и по пол сотни смертей от коронавируса.