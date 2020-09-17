Российского рэпера Басту через три года исключили из "черного списка" для въезда в Украину

Гражданин РФ Василий Вакуленко (рэпер Баста) исключен из перечня лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики. Лицам из этого перечня запрещается въезд в Украину.

В сообщении говорится, что решение принято автоматически, после того как СБУ решила, что Вакуленко больше не представляет угрозы национальной безопасности страны. Соответствующее письмо поступило в Минкультуры 31 августа.

Запрет на въезд в Украину Басте был введен 9 сентября 2017 года на срок трех лет.

Напомним, Окружной административный суд Киева 25 июня отменил решение СБУ от 27 ноября 2018 года о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Элджею (настоящее имя и фамилия Алексей Узенюк).

Пограничники в феврале не пустили в Украину российских артистов, которые дважды пытались прорваться в страну из Молдовы. Все они являются актерами спектакля "Идеальный свидетель". Артисты сказали пограничникам, что у них нет причин запрещать им въезд, но выяснилось, что двое из низ незаконно посещали аннексированный Крым, где принимали участие в съемках. Пограничники отказали им во въезде сроком на три года.