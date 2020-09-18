Ударил по ноге, Балух упал и потерял сознание. Появились подробности нападения на бывшего политзаключенного в Киеве

32-летний нападавший, увидя лежавшего без сознания на полу Балуха, сбежал из ресторана, где происходил конфликт.

У бывшего узника Кремля Владимира Балуха в ночь празднования годовщины освобождения из плена произошел конфликт в ресторане Edem.

Подробностями нападения на экс-политзаключенного поделились в пресс-службе полиции Киева.

"Накануне Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Казак". Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан "Edem", – рассказали в полиции.

По данным полиции, "там у него возник конфликт с неизвестным".

"Мужчина ударил его ногой – потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Владимира Балуха госпитализировали в больницу", – добавляют в полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что подозреваемого задержали в пятницу, 18 сентября. Им оказался 32-летний киевлянин.

"Он (подозреваемый – Фокус) пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов", – уточнили в полиции.

На данный момент задержанному грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве избили освобожденного год назад (7 сентября 2019 года) в рамках обмена с РФ политзаключенного Владимира Балуха. Первым о том, что избит Владимир Балух написал еще один бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.

Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". У него исчезли телефон и банковская карта. У экс-политзаключенного черепно-мозговая травма, его перевели в реанимацию.

О том, что подозреваемый в нападении задержан, сообщил министр МВД Арсен Аваков в Twitter.