Украина заняла второе место в Европе и шестое в мире по смертности от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 41 смерть от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки Украина заняла второе место по смертности от коронавируса в Европе и шестое в мире. Об этом говорится в статистике распространения COVID-19 в мире на сайте Worldometers.

За прошедшие сутки в Украине выявили 2 966 новых случаев инфицирования и подтвердили 41 смерть от коронавирусной инфекции. С такими показателями Украина заняла второе место по количеству умерших пациентов в Европе и 6 место в мире.

Всего в мире коронавирусом заболели 31 024 429 человек, 962 073 умерли от осложнений, 22 622 615 пациентов выздоровели.

В пятерку стран с наибольшим количеством летальных исходов за сутки в Европе попали также Россия, Румыния, Польша и Венгрия.

Наибольшее количество летальных исходов в мире подтвердили в Мексике, Иране, Индонезии, России и Филиппинах.

Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.