Под Харьковом учительница ударила школьницу учебником по голове: составлен админпротокол

В лицее на уроке истории в пятом классе учительница ударила книгой ребенка по голове. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

"Как выяснилось, школьница во время урока просматривала страницы книги, это не понравилось учителю. Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове", – рассказали в полиции.

На следующий день мать ребенка написала заявление в полицию. Сейчас дело передано в ювенальной превенции районной полиции. Одноклассники девочки подтвердили инцидент.

"Информация о происшествии внесена в Единый учет. В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения", – сообщили в полиции.

Напомним, образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал о проблемах, связанных со школьным буллингом, и о том, как их можно решить.