Парадоксы пандемии. Во время карантина украинцы стали меньше тратить и ходить по ресторанам, но больше пить и есть

В общей сложности потребительские расходы по данным на второй квартал 2020 год составили 649 262 млн грн, что на 10,4% меньше, чем во втором квартале прошлого года.

Несмотря на общее снижение количества расходов в указанный период 2020 года, по сравнению со вторым кварталом 2019 года украинцы стали больше тратить на еду и алкоголь, но экономить на проездах в транспорте и застольях в общественных местах.

Такой вывод можно сделать, если проанализировать данные, опубликованные на официальном сайте Государственной службы статистики.

А здоровья, по данным на второй квартал 2020 года, экономия коснулась меньше (6,3% от общего количества расходов по сравнению с 5,6% аналогичного периода прошлого года). Расходы на эти нужды входят в топ-5 затрат украинцев, причем затраты на алкоголь для украинцев находятся все же в большем приоритете, чем затраты на охрану здоровья (7,5% и 6,3% соответственно).

Данные расходов на второй квартал 2019 года

По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за второй квартал 2020 года, как и в прошлом году, были продукты питания и безалкогольные напитки - 42,9% (40,6% - во втором квартале 2019-го).

Расходы по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,9% (12,9% за аналогичный период 2019 года, но здесь не стоит сбрасывать со счетов общее подорожание стоимости коммунальных услуг).

Далее идут "Транспорт" - 7,8% (10,3% - во втором квартале 2019-го), "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" - 7,5% (7% - во втором квартале 2019-го).

Интересно, что на одежду и обувь украинцы стали тратить чуть меньше, но не значительно – 4,3% по сравнению с 5% за аналогичный период 2019 года.

Данные о расходах по данным на второй квартал 2020 года

А на вот на что украинцы явно стали тратить меньше, так это на походы в рестораны и отдых в отелях. За второй квартал 2020 года этот показатель остановился на уровне 2,6% от общего количества расходов, когда как в 2019-м он был равен 3,6%.

Напомним, ранее стало известно, какие продукты подорожали в Украине, а какие подешевели с начала 2020 года.