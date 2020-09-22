"Настоящая подземная война": шахтеры в Кривом Роге вернулись бастовать под землю после 5 минут переговоров

Взять шахтеров измором и вынудить выйти на поверхность, чтобы возобновить работу шахт не получится: другие горняки уже приготовились заступить на их место под землей и продолжить блокировку.

Переговоры бастующих шахтеров Криворожского железорудного комбината и руководства КЖРК закончились быстро и безрезультатно. Горняки вернулись блокировать свои шахты.

Об этом у себя в Facebook написал председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Сегодняшние переговоры между администрацией КЖРК и протестующими работниками шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" завершились через 5 минут после начала. Шахтеры озвучили свои компромиссные требования – повышение заработной платы на 30%. Не получив положительного ответа от представителей руководства комбината, горняки вернулись в шахту", – сообщил профсоюзный лидер.

Фото: Facebook / MykhailoVolynets

По словам Волынца, что если администрация предприятия решила "взять шахтеров измором", довести их до физического истощения, чтобы вынудить их выйти на поверхность и возобновить работу шахт – на их место тут же заступят другие горняки, которые сейчас находятся на поверхности, но уже договариваются "залечь" под землей в новом составе.

"Разворачивается настоящая подземная война", – отметил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Скриншот: Facebook / MykhailoVolynets

Напомним, уже несколько недель в Кривом Роге идет подземная забастовка работников нескольких шахт КЖРК. Так, в разгар протестов в начале сентября бастовало почти 400 горняков из 4 шахт комбината.

Со 2-го сентября 29 забойщиков шахты “Октябрьская” непрерывно остаются под землей. Требования бастующих – повышение зарплаты. а также улучшение условий и безопасности труда. 10 сентября возле Офиса президента состоялась акция солидарности с протестующими шахтерами.