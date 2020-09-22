В июле от гриппа и пневмонии умерли на 17% меньше людей, чем от коронавируса, – Госстат

От гриппа и пневмонии умерли 419 человек, а от COVID-19 – 490. При этом жаркий июль – не характерный для гриппа сезон.

В целом за январь–июль COVID-19 унесла жизни 1 637 украинцев, грипп и воспаление легких – 3 497. Такие данные приводит Госстат.

Таким образом, на коронавирус приходится 0,49% все смертей, а за первые шесть месяцев года эта доля была 0,39% (что закономерно, ведь умирать от коронавируса люди начали в марте).

Всего за первые семь месяцев года умерли 334 307 человек (в том числе в июле – 47 297).

Наиболее частая причина смерти – болезни системы кровообращения, от которых умерли 227 858 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 157 605.

Рак (злокачественные новообразования) стал причиной смерти 45 023 человек.

16 209 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1982 граждан, утопление - 926, гибель на пожаре – 642, случайное отравление (кроме алкоголя) - 924, отравление алкоголем – 1 287, самоубийства – 3 685, умышленные убийства – 788.

Напомним, официальная статистика смертности в Украине показывает, что по 1-м числам каждого месяца умирает в среднем на 10% больше людей, чем в среднем в другие даты. Об этом написал в Telegram экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Скорее всего, по 1-м числам люди умирают не больше, чем в другие даты, считает он.

"Официальную дату смерти могут искусственно сдвигать на первое число, чтобы умершему успела засчитаться пенсия за следующий месяц", – предположил экс-чиновник.