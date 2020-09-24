Киев вернулся в "желтую зону", а Тернополь попал в "красную": в Украине обновили карантинные зоны

Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина. Киев перешел в "желтую" зону.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Новое карантинное зонирование вступит в силу 28 сентября.

В "красную" зону попали города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

В "оранжевую" зону включены:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области;

город Угледар Донецкой области;

город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;

город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;

города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и

Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский,

Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и

Ровенский районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

города Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский,

Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский,

Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;

города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский,

Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Канев и Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;

города Черновцы и Новднистровськ, Вижницкий, Герцаевского, Глибоцкий, Заставненский, Кельменецкий,

Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;

Отметим, что согласно новому зонированию, решение о "красной" зоне, а также по усилению карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями ТЭБ и ЧС. Такое решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в 5 раз.

Напомним, начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан ранее заявлял, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом и что Киев, скорее всего, останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. По его словам, сейчас ситуация стабилизируется, поскольку заканчивается период отпусков и "те, кто был инфицирован 1 сентября, уже прошли инкубационный период".

Отметим, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине проходит вторая волна коронавируса

По состоянию на четверг, 24 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 188 106.