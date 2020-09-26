Пилот АН-26, который разбился под Харьковом, сообщал об отказе двигателя...

Пилот самолета Ан-26, разбившегося возле Чугуева, передавал сообщение об отказе левого двигателя. Об этом журналистам рассказал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю... Что произошло потом — тоже непонятно, это будет устанавливать следствие", - рассказал каналу Украина 24 Алексей Кучер.

По мнению губернатора, отказ одного из двигателей - это проблема, с которой опытный пилот способен справиться. Летчиков на тренировочных занятиях специально обучают посадке при отказе одного из двигателей. Вопрос в том, что произошло дальше.

Напомним, самолет, на котором выполняли учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных сил, разбился 25 сентября в 20.45. По данным ГСЧС, самолет упал в районе г. Чугуева на расстоянии примерно 2 км от военного аэропорта и загорелся. В гашении пожара принимали участие 15 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.

По предварительным данным, на борту находились 28 человек, найдены тела 22 погибших.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что в авиакатастрофе с АН-26 выжили два человека. Они сумели спастить, выпрыгнув с самолета, когда он находился уже на минимальном расстоянии от земли.

Самолету, который разбился под Харьковом, было 43 года. Согласно контракту, заключенному в июле, ГП "Антонов" должно было продлить срок его эксплуатации еще на 2 года.

Президент Зеленский дал поручение создать правительственную комиссию для расследования катастрофы и сообщил, что 26 сентября вылетает на Харьковщину.