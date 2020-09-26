В самолете летели не 28 человек, как сообщалось изначально, а 27. Из них 25 погибли.

В самолете Ан-26, который разбился под Харьковом, летели не 28, а 27 человек, уточняет Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Из них 25 погибли.

Еще два человека, которым удалось спрыгнуть с самолета, когда он находился уже совсем низко над землей, в тяжелом состоянии доставлены в 4-ю больницу г. Харькова.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Напомним, самолет, на котором выполняли учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных сил, разбился 25 сентября в 20.45. По данным ГСЧС, самолет упал в районе г. Чугуева на расстоянии примерно 2 км от военного аэропорта и загорелся. В гашении пожара принимали участие 15 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что в авиакатастрофе с АН-26 выжили два человека. Они сумели спастить, выпрыгнув с самолета, когда он находился уже на минимальном расстоянии от земли.

Пилот самолета незадолго до катастрофы передавал сообщение об отказе одного из двигателей.

Самолету, который разбился под Харьковом, было 43 года. Согласно контракту, заключенному в июле, ГП "Антонов" должно было продлить срок его эксплуатации еще на 2 года.

Президент Зеленский дал поручение создать правительственную комиссию для расследования катастрофы и сообщил, что 26 сентября вылетает на Харьковщину.