Отец одного из курсантов из АН-26 погиб в сбитом в 2014 году самолете над Луганском, - СМИ

СМИ выяснили личность одного из курсантов, судьба которого неизвестна до сих пор

Одним из курсантов, оказавшихся на борту рухнувшего АН-26, оказался Александр Скочков из Мелитополя. Об этом сообщает УНИАН с ссылкой на местный Телеграм-канал Наблюдатель.

По информации канала, Александр Скочков был сыном штурмана Ил-76, сбитого над Луганском в 2014 году. Действительно, в списке погибших в луганской авиакастрофе значится Игорь Скочков, 1977 г.р., капитан гвардии, штурман авиационной эскадрильи. У него действительно был сын. Игорь Скочков был похоронен в Мелитополе, а также учился в том же университете - ХУВС.

Фамилия Скочков значится в списке пассажиров АН-26, попавшего в многочисленные Телеграм-каналы.

На странице курсанта указано, что он родом из Мелитополя.

Напомним, 14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт". Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих и были уничтожены самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

26 человек погибло вследствие катастрофы АН-26 под Харьковом. Только один пассажир выжил, за его жизнь борятся врачи. В Украине 26 сентября объявлен День траура.