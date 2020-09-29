Восемь тысяч тонн бумаги и картона из вторичного сырья. Понинковская фабрика задает тренд экопроизводства

Одно из крупнейших отечественных предприятий, работающее на вторичном сырье, заявило о новом рекорде на своем производстве. Восемь тысяч тонн бумаги и картона за август было произведено Понинковской картонно-бумажной фабрикой из вторичного сырья, говорится в сюжете «Нового канала».

Как рассказала главный технолог Понинковский картонно-бумажной фабрики Елена Радюк, переработка макулатуры в промышленных масштабах является вкладом фабрики в сохранение лесов Украины.

«За год наша фабрика переработала около 96 000 тонн макулатуры. Одна тонна макулатуры заменяет около 4 кубических метров древесины. Около 100 кг макулатуры спасают от вырубки 1 дерево, а в промышленном масштабе переработка макулатуры спасает целые леса», – заявила Елена Радюк.

Генеральный директор Понинковской картонно-бумажной фабрики Руслан Сава также рассказал: для того, чтобы достичь нынешних показателей, предприятию понадобилось более пяти лет.

«В августе мы произвели 8000 тонн бумаги и картона. С момента возрождения фабрики и впервые с начала пуска гофропроизводства нами выпущено 9 млн квадратных метров гофропродукции. У фабрики завершенный цикл производства, основанный на использовании вторичного сырья», – заявил Руслан Сава.

Напомним: Понинковская картонно-бумажная фабрика является градообразующим предприятием, которое обеспечило за прошлый год более 40% местного бюджета. Кроме того, на сегодняшний день Понинковская картонно-бумажная фабрика дает работу 950 семьям небольшого поселка Понинка Хмельницкой области. В целом, за 2019 год Понинковская картонно-бумажная фабрика заплатила более 130 млн грн налогов, в том числе и экологических.