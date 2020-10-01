Історія про сотні щасливих підприємців та приклад правильного підходу до кредитування

2012 року Німецько-Український фонд (сьогодні – Фонд розвитку підприємництва – Ред.) отримав позику від уряду Німеччини через німецький банк розвитку KfW. 10 мільйонів євро для кредитування інвестиційних проєктів малих і середніх підприємств та 2 мільйони гранту для технічної підтримки позики.

Але початок реалізації проєкту випав на досить важкий період економічної та фінансової кризи, який характеризувався падінням ділової активності суб’єктів господарювання та глибокою девальвацією національної валюти. Кредитування малих та середніх підприємств значно скоротилося, а валютні кредити просто стали непотрібними. Від наслідків кризи більшою мірою постраждали великі підприємства через високу закредитованість, на відміну від малого бізнесу, з яким банки до кризи співпрацювали досить стримано.

Валерій Майборода, уповноважений представник Фонду розвитку підприємництва:

– Але, як вчить народна мудрість: нема лиха без добра. І цей вислів виправдався повністю. Після кризи багато банків зрозуміли свою помилку і почали повертатись до МСП, які за результатами кризи продемонстрували більшу стабільність та життєздатність у порівнянні з великими підприємствами. Крім того, кризи відкривають нові можливості, і такі можливості ми бачили для МСП, які зайняті у сфері виробництва, оскільки внаслідок глибокої девальвації національної валюти продукція національного виробника у ціновому аспекті стала більш конкурентоспроможною, а для підвищення її якості необхідною була модернізація виробництва.

Враховуючи усе, оновлена команда Фонду, яка почала свою роботу у 2016 році, у співпраці з Франкфуртською школою фінансів та менеджменту розпочали роботу над розробкою нової кредитної програми.

Та на шляху до реалізації мети стояло дві перешкоди: валютне кредитування, адже позика Уряду Німеччини була номінована у євро, та вартість ресурсу, особливо враховуючи необхідність хеджування валютного ризику. Вирішення першої проблеми, пов’язаної з валютним кредитуванням, взяв на себе один із засновників Фонду – Німецький банк розвитку KfW, – який залучив для України від Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business фінансову допомогу у розмірі 5 млн євро на компенсацію валютних збитків Фонду для кредитування МСП у національній валюті.

В. М.: – Завдяки такому поєднанню зусиль усіх зацікавлених сторін – Німецького-українського фонду на той момент, KfW та Європейського Союзу – нам вдалося запропонувати МСП довгостроковий кредитний ресурс в гривні під 15% річних в рамках Програми з підтримки інвестицій МСП. Варто, зазначати, що на момент розробки програми вартість кредитів на банківському ринку становила 22-25% річних. З огляду на це, програма з такою процентною ставкою відразу стала популярною серед МСП. Фактично в рамках програми була запровадження модель кредитування МСП у національній валюті, яка на думку Європейського Союзу виявилась найбільш ефективною у порівнянні з аналогічними моделями інших інституцій.

Згодом до програми приєднались Київська міська державна адміністрація, з якою було домовлено про спільну реалізацію Програми компенсації процентних ставок за кредитами МСП з міста Києва. Розмір компенсації склав 50% від номінальної процентної ставки, завдяки чому підприємці міста Києва отримали можливість залучення кредитів для реалізації своїх інвестиційних проектів під 7,5% річних у гривні, яка на той момент була найдоступнішою в Україні. В подальшому ця модель компенсації процентних ставок була використана іншими областями України, а згодом лягла в основу Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

ПРАВИЛЬНЕ КРЕДИТУВАННЯ

Одночасно з розробкою кредитної програми команда Фонду розпочала комплекс консультаційних заходів із розбудови системи мікрокредитування у відібраних банках за допомогою консультантів Франкфуртської школи фінансів і менеджменту. Були відібрані такі установи, як Укргазбанк та Ощадбанк. Такий вибір був зумовлений існуючою розгалуженою мережею відділень банків, що має вирішальне значення для розвитку мікрокредитування.

Родіон Морозов, заступник голови правління АБ “Укргазбанк”:

– Консультаційна підтримка за участі Франкфуртської школи фінансів та менеджменту дозволила “Укргазбанку” вийти на лідерські позиції у кредитуванні клієнтів мікро та малого бізнесу. Ми змінили не лише процеси та підходи в кредитуванні бізнесу, а й світогляд наших співробітників. Наші колеги відвідали низку семінарів, отримали чимало корисних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення кредитних процесів, які в подальшому успішно втілили в життя.

Співпраця з Фондом та Франкфуртською школою фінансів та менеджменту дозволила нам ознайомитися з новими тенденціями у сфері мікрокредитування та сформувати власну політику кредитування клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу. Як результат – наразі ми маємо понад 1700 діючих кредитів для бізнесу на суму близько 750 млн грн.

Та ми на цьому не зупинилися. Завдяки новому досвіду і знанням ми створили окремий підрозділ – «Центр обслуговування підприємців». Центр комплексно працює із бізнес-клієнтами, надає консультації, підвищує фінансову грамотність серед мікро та малого бізнесу, а також відкриває доступ до фінансування для клієнтів. Важливим аспектом такої фінансової підтримки є простота отримання кредитів, доступність та прозорість наших умов. Зараз оформлення кредиту для клієнтів мікробізнесу відбувається протягом 1 дня – без застави, поруки та страхування. Такі «легкі» кредити вже отримали 2443 наших клієнта.

Андрій Стецевич, заступник голови правління АТ “Ощадбанк”

– “Ощадбанк” – один із лідерів кредитування малого бізнесу? Уявити це ще три роки тому було неможливо. Історично склалось так, що Ощадбанк не видавав кредитів підприємцям. Його розгалужена мережа займалась залученням депозитів фізосіб – згодом ці кошти надавались великим корпораціям. Створення підрозділів, продуктів та процесів для кредитування мікро- та малого бізнесу – це своєрідний стартап, який нам вдалось запустити у 2015 році.

Консультантом у процесі започаткування цього стартапу був Фонд розвитку підприємництва (колишній Німецько-Український Фонд). Таким чином за участю та за допомогою фонду, в тому числі консультантів Франкфуртської школи фінансів та менеджменту, в Ощадбанку з урахуванням кращих міжнародних практик було створено систему з кредитування підприємців мікро-, малого та середнього сегмента.

Наразі в напрямі кредитування клієнтів мікробізнесу працює понад 130 менеджерів в усіх обласних центрах України. З кінця 2017 по 1 вересня 2020 року в рамках програми мікрокредитування було профінансовано більше ніж 3350 проектів на суму понад 1,3 млрд грн.

Комплекс заходів з консультаційної підтримки, яка була надана Укргазбанку та Ощадбанку виявилась досить результативною. Сьогодні ці дві установи є незмінними лідерами з кредитування інвестиційних проєктів мікро позичальників в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%».

НУФ=ФРП

Важливою складовою рушійної машини під назвою “Підтримка малих і середніх підприємств” стала інституційна розбудова Німецько-Українського фонду. Адже для того, щоб забезпечувати масштабне кредитування МСП через банки-партнери, Фонд також мав удосконалити свої внутрішні процедури та процеси. Перш за все, команда запровадила прозору інвестиційну політику з кредитування банків-партнерів. У кооперації з консультантами значно скоротили час прийняття рішень щодо фінансування банків-партнерів та запуску нових кредитних програм.

Завдяки цим заходам, рівень трансформації коштів Фонду в кредити банків-партнерів за результатами 2019 року склав 90,3% у порівняння з 37% у 2015 році. При цьому рівень проблемних кредитів скоротився з 42,2% в 2015 році до 0,2% у 2019 році.

Але основним та найбільш важливим результатом роботи команди НУФ в рамках розбудови його інституційної спроможності став вибір Фонду Урядом України в якості платформи для реалізації Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» за ініціативи Президента України. Таким чином, НУФ став агентом Уряду України з впровадження Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» та був перейменований у Фонд розвитку підприємництва.

В. М.: - Впродовж останніх 5 років ми зробили якісний прорив у розвитку Фонду, зробивши його агентом держави з впровадження програм підтримки МСБ. Такий сценарій розвитку Фонду був визначений в далекому 1996 році на етапі його заснування за підтримки Уряду Німеччини та KfW, які планували створити ефективну інституцію з впровадження програм підтримки МСБ, передавши її в подальшому в управління Уряду України.

На сьогодні ця місія вважається виконаною і наші німецькі та європейські партнери вітають рішення Уряду України про залучення Фонду до реалізації національних програм з підтримки фінансування МСБ.

Образно кажучи, завдяки наполегливій роботі останніх років на орбіту був виведений Фонд розвитку підприємництва, а його ракетоносієм став Німецько-Український фонд, створений за ініціативи та всебічної фінансової підтримки Уряду Німеччини та KfW. Впевнений, що відтепер Фонд розвитку підприємництва завжди триматиме в своїй орбіті потреби малого бізнесу України для забезпечення його сталого та якісного розвитку!