Киев оказался на втором месте в рейтинге самых комфортных городов Украины

Киев занял второе место в рейтинге самых комфортных городов Украины журнала Фокус, уступив Хмельницкому.

Конечно, если учитывать исключительно перспективу заработка, то можно каждый год, не проводя подсчётов, выносить столицу на первое место. Но мы уверены, что при определении комфортности жизни не следует зацикливаться только на доходах.

Мэр Киева Виталий Кличко — чемпион по обещаниям. По данным аналитического портала «Слово і діло», за время своей каденции он дал 473 обещания киевлянам, больше всех украинских коллег, из них выполнил 48%. Среди крупных завершённых инфраструктурных проектов — ремонт Шулявского и Борщаговского путепроводов, реконструкция Дарницкой площади и улицы Богатырской, открытие второй очереди парка «Наталка».

Знаменитый долгострой — Подольско-Воскресенский мост — далёк от завершения, хоть в этом году работы и активизировались. Также затягивается строительство станций метро на Виноградарь: проложили лишь 17 м тоннеля, открытие двух новых станций перенесли на декабрь 2021-го. Не менее знаменитый проект строительства метро на жилмассив Троещина Кличко обещал реализовать ещё в 2019 году, однако теперь заявляет, что ждать придётся не менее четырёх-пяти лет.

На будущее откладывается и улучшение экологической ситуации в Киеве, в частности, реконструкция мусоросжигательного завода «Энергия», который загрязняет воздух на большом участке левобережного Киева. Согласно проекту Программы экономического и социального развития Киева до 2023 года, реконструкцию и техническое переоснащение завода начнут не раньше 2021-го.

В прошлом году в рейтинге Фокуса столица заняла первое место.