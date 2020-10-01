Статистика коронавируса в Украине на 1 октября: очередной антирекорд – 4 069 заболевших
Жертвами COVID-19 за последние сутки стали 64 человека.
По состоянию на четверг, 1 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 069 человек, что является очередным антирекордом с начала эпидемии в стране (сутками ранее – 4 027). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
Общее количество инфицированных возросло до 213 028.
Жертвами COVID-19 за последние сутки стали 64 человека (днем ранее – столько же). Общее количество летальных случаев достигло 4 193. Выздоровели уже 94 443 человека, в том числе 2 083 – за последние сутки. Продолжают болеть 114 392 украинца.
Самое большое количество новых случаев COVID-19 зафиксировали в Харьковской (+450), Днепропетровской (+266), Одесской (+260) областях и Киеве (+377).
Динамика эпидемии по регионам:
– Киев – 23 155 заболевших (377 за сутки)
– Львовская – 20 590 (240);
– Харьковская – 19 128 (450);
– Черновицкая – 14 605 (159);
– Ивано-Франковская – 13 837 (137);
– Одесская – 13 789 (260);
– Тернопольская – 13 767 (253);
– Ровенская – 12 554 (143);
– Закарпатская – 9918 (99);
– Киевская – 9279 (140);
– Волынская – 8194 (135);
– Винницкая – 6308 (114);
– Хмельницкая – 6188 (120);
– Житомирская – 6088 (266);
– Днепропетровская – 6088 (266);
– Сумская – 4435 (212);
– Черниговская – 4254 (127);
– Запорожская – 4128 (133);
– Черкасская – 4165 (143);
– Донецкая – 3557 (80);
– Николаевская – 3270 (107);
– Полтавская – 2345 (114);
– Херсонская – 1168 (34);
– Кировоградская – 1127 (19);
– Луганская – 1091 (42).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 29 сентября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 21, 23% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 18 530. Было проведено 27 572 ПЦР-тестирований.
Ранее сообщалось, что в Украине увеличивается госпитализация инфицированных COVID-19: осталось меньше половины свободных коек.