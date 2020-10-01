За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 377 новых случаев заражения коронавирусом, 10 пациентов умерли, 231 киевлянин вылечился.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в столице по состоянию на 1 октября составляет 23 155. Из них 391 случай – летальный. 6 941 пациент выздоровел.

В частности, заболели 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 22 девочки от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет. Также болезнь подтвердилась у 16 врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 57 , в Днепровском – 52. А также 46 случаев в Дарницком районе столицы.

Отметим, что сутками ранее в Киеве диагностировали COVID-19 у 328 человек.

По состоянию на четверг, 1 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 069 человек, что является очередным антирекордом с начала эпидемии в стране (сутками ранее – 4 027).