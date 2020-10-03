Статистика коронавируса в Украине на 3 октября: новый антирекорд – 4 661 заболевший

По состоянию на субботу, 3 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 661 человек, что является очередным антирекордом с начала эпидемии в стране (сутками ранее было 4 633 заболевших, 1 октября – 4 069 заболевших, а 30 сентября – 4 027). Сегодня – четвертый подряд антирекорд. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии в стране заразились коронавирусом 222 322 человек, умерли 4 353, выздоровели 98 737 пациентов.

За последние сутки зафиксировано наибольшее количество летальных случаев – 92 (днем ранее – 68), 2 146 пациентов выздоровели (сутками ранее 2 193).

Также сообщается, что на сегодня более 119 тысяч украинцев болеют COVID-19.

По количеству новых случаев лидируют Киев (+ 441), Львовская (+ 206), Харьковская (+ 516), Одесская (+ 310) и Днепропетровская (+297) области.

Динамика эпидемии по регионам:

– Винницкая область – 6554 (+102);

– Волынская область – 8455 (+130);

– Днепропетровская область – 6719 (+297);

– Донецкая область – 3864 (+214);

– Житомирская область – 6468 (+203);

– Закарпатская область – 10105 (+101);

– Запорожская область – 4401 (+117);

– Ивано-Франковская область – 14093 (+125);

– Кировоградская область – 1158 (+17);

– г. Киев – 24043 (+441);

– Киевская область – 9591 (+163);

– Львовская область – 21032 (+206);

– Луганская область – 1207 (+67);

– Николаевская область – 3490 (+121);

– Одесская область – 14379 (+310);

– Полтавская область – 2727 (+215);

– Ривненская область – 12956 (+186);

– Сумская область – 4908 (+231);

– Тернопольская область – 14167 (+171);

– Харьковская область – 20104 (+516);

– Херсонская область – 1340 (+90);

– Хмельницкая область – 6647 (+215);

– Черновицкая область – 14966 (+179);

– Черкасская область – 4430 (+135);

– Черниговская область – 4518 (+109).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 1 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 22, 09% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 19 028. Было проведено 29 527 ПЦР-тестирований.

Ранее сообщалось, что вводить жесткий карантин в Украине, как это было в марте-апреле, не будут. Вместо этого попытаются найти золотую середину между экономическими ограничениями и санитарными запретами, установленными на фоне постоянно осложняющейся эпидситуации.

В ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 случаев в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.