Статистика коронавируса в Киеве на 4 октября: 406 человек заразились, а еще 8 умерли

С начала пандемии в столице заразились коронавирусом 24 450 человек.

По состоянию на воскресенье, 4 октября, в Киеве коронавирус был обнаружен у 406 киевлян, умерли еще 8 человек. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

С начала пандемии в столице заразились коронавирусом 24 450 человек, также всего в городе от COVID-19 умерли 420 человек.

За прошедшие сутки, 3 октября, вирус был обнаружен у:

216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

15 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

Кроме этого, за минувшие сутки коронавирусом заразились 22 медика.

Наибольшее число случаев COVID-19 было обнаружено в Деснянском районе – 72, Дарницком и Днепровском – по 63 в каждом. Лидирует также Соломенский район – 40 случаев.

"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 45 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 7864 жителя Киева", – отметил Кличко.

Напомним, что по состоянию на воскресенье, 4 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 140 человек, что немного меньше показателей за последние несколько дней (сутками ранее было 4 661 заболевший, 2 октября – 4 633 заболевших, а 1 октября – 4 069).