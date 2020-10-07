Украина закупит только надежные вакцины от COVID, которые прошли все испытания, – Степанов

По словам главы Минздрава, Украина может получить около восьми миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина будет закупать только надежные вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний, передает Интерфакс-Украина.

"За рубежом сейчас идут клинические исследования 41 вакцины-кандидатов от COVID-19, из которых 10 находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Сейчас мы активно ведем переговоры по закупке вакцины с международными компаниями", – сказал он.

Степанов подчеркнул, что главное требование Украины в том, чтобы вакцина "была эффективной и безопасной, то есть, чтобы была завершена третья фаза клинических испытаний, где будет доказана ее эффективность, безопасность, а также выявлены побочные эффекты".

По его словам, Украина имеет право подать заявку для получения вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

COVAX – это глобальная инициатива, направленная на обеспечение доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран. Инициатива предусматривает, что вакцину, в первую очередь, получат группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги.

По словам Степанова, участие в этом механизме означает, что страна получит вакцины в объеме, который позволит провести прививки около 20% населения, для Украины это около восьми миллионов доз.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Сообщалось, что одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.

Нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса.