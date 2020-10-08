Статистика коронавируса в Украине на 8 октября: число заболевших перевалило за 5 тысяч
За сутки выздоровевших вдвое меньше, чем заболевших.
За 7 октября в Украине заболели коронавирусом 5 397 человек (ранее было 4 753 и 4 348). Это рекорд за все время эпидемии в стране. Такие данные приводит СНБО.
Умерли 93 человека (ранее было 77 и 90). За сутки – 2 263 выздоровевших (ранее было 2 569 и 2 149). Продолжают болеть 131 811 человек.
Всего проведено 2 489 702 тестирования методом ПЦР.
Больше всего новых случаев в Харьковской области (576), Киеве (422), Одесской (367), Днепропетровской (306) и Сумской (312) областях.
Ситуация в регионах:
- Киев – 25 896 заболевших (422 за сутки);
- Харьковская – 22 712 (576);
- Львовская – 21 923(227);
- Черновицкая – 15 757 (168);
- Одесская – 15 704 (367);
- Тернопольская – 14 979 (243);
- Ивано-Франковская – 14 693 (131);
- Ровенская – 13 798 (266);
- Киевская – 10 490 (199);
- Закарпатская – 10 473 (100);
- Волынская – 9 199 (162);
- Днепропетровская – 7 994 (306);
- Хмельницкая – 7 732 (259);
- Житомирская – 7 457 (236);
- Винницкая – 7 197 (123);
- Сумская – 6 197 (312);
- Черкасская – 5 153 (236);
- Донецкая – 5 118 (294);
- Черниговская – 5 066 (159);
- Запорожская – 5 007 (145);
- Николаевская – 4 154 (129);
- Полтавская – 3 385 (188);
- Херсонская – 1 636 (45);
- Луганская – 1 480 (86);
- Кировоградская – 1 234 (19).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 6 октября в лабораториях Украины было проведено 31 221 ПЦР-тестирование. Оказались положительными 5,97% тестов. Количество остатков (непротестированных образцов) – 2 072.
Напомним, в ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт. А министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал, что на текущей неделе Украина преодолеет отметку в пять тысяч новых случаев в сутки.