С начала года зафиксировано 56 фактов физической агрессии по отношению к журналистам, - НСЖУ

Большинство нападений в последнее время связывают с активизацией кампаний на местных выборах.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) опубликовал отчет мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", согласно которому с начала 2020 года зафиксировано 56 фактов физической агрессии против журналистов и грубого препятствования их профессиональной деятельности.

В сентябре таких инцидентов было 7. Большую часть из этих нападений в НСЖУ связывают с активизацией кампаний на местных выборах. Инциденты в прошлом месяце зафиксировали в разных регионах Украины: в Киеве, в Днепре, в Николаеве, на Черниговщине и на Полтавщине. В НСЖУ заявляют, что такая широкая география физической агрессии свидетельствует о небезопасности этой профессии.

"Грубые угрозы ножом или оружием, нападения, толкотня, вражда - это все о реалиях работы украинских журналистов. Наши коллеги - жертвы нападений - не мирятся с агрессией, активно обращаются с заявлениями в полицию. Но безопаснее профессия станет лишь тогда, когда нападавшие получать весомое наказание за препятствование журналистской деятельности", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии по отношению к журналистам в Украине. Его составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Напомним, в сентябре полиция отчиталась о десятках расследований нападений на журналистов.