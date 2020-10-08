Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и множеством ушибов, но в ночь на 8 октября его состояние резко ухудшилось, и он умер.

На Закарпатье скончался кандидат в депутаты Вышковской ОТГ от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Павел Седляр, которого вечером в воскресенье, 4 октября, жестоко избил неизвестный в балаклаве.

Об этом сообщается на странице ОПЗЖ в Facebook.

"На Закарпатье скончался кандидат в депутаты Вышковской ОТГ от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Седляр, которого несколько дней назад после встречи с избирателями цинично и жестоко среди бела дня избил на улице неизвестный в маске", – говорится в сообщении.

Как сообщает Первый Кабельный, нападение на кандидата в депутаты произошло, когда он поднимался по лестнице, возвращаясь из магазина. К нему подбежал неизвестный в балаклаве и несколько раз ударил в лицо. Супруга Седляра предполагает, что в руках у нападавшего было что-то наподобие кастета.

Павел Седляр был госпитализирован с сотрясением мозга и множеством ушибов, на лицо ему наложили порядка 18 швов. В ночь на 8 октября состояние пострадавшего резко ухудшилось, и он умер.

"Мы требуем проведения объективного расследования этого жестокого и циничного убийства и привлечения виновных к ответственности", – говорится в заявлении ОПЗЖ.

Еще в 00:54 8 октября Павел Седляр отвечал на комментарии на своей странице в Facebook.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков у города Люботин на на микроавтобус с активистами "Патриоты – За жизнь" напали неизвестные лица, предположительно, активисты другой политсилы.

Четверо пассажиров автобуса госпитализированы, их состояние врачи оценивают как стабильное. Один из пострадавших заявил журналистам, что нападавшие хотели их убить.