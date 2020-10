PRESSZVANIE: хто визначає кращих журналістів та що змінилось у медіа за 15 років?

Щорічно до проєкту долучається більше 250 журналістів з усієї України. Кожного сезону премія відкриває нові обличчя для журналістики, які згодом стають не тільки головними редакторами провідних медіа країни, а й працюють у міжнародних ЗМІ. Цього року премія відзначала ювілейний сезон, тому ми зібрали 15 найцікавіших фактів про PRESSZVANIE.

Факт 1

Спочатку премія була створена виключно для ділових журналістів і називалася «Премія ділових кіл PRESSзвание». За всі роки існування премія завжди дотримується трьох принципів: залишатися чесними, нічого не приховувати та розвивати українську журналістику. Після оголошення результатів на церемонії нагородження, бали з'являються на сайті, та усі бажаючі можуть ознайомитися з ними.

Факт 2

Премія PRESSZVANIE заснована на франшизі російського конкурсу PRESSзвание. Але вже з першого дня функціонування вона кардинально відрізнялась методологією і не мала нічого спільного, крім ідеї. Партнерство з російським конкурсом ґрунтувалося тільки на викуплених правах. Наразі PRESSZVANIE проходить під егідою громадської організації «Пресзваніє Україна» та не має жодного відношення до російського аналогу.

Факт 3

Премія є дзеркалом української журналістики і піднімає проблеми, які хвилюють суспільство і медіа в цілому. Кожного року організатори конкурсу та Наглядова рада визначають тему сезону, яка транслює головну больову точку на поточний момент. Наприклад, цього року темою є «Журналістика в смартфоні», яка розкриває використання нових технологій в роботі журналіста, діджиталізацію та онлайн-роботу, де б ти не був.

Факт 4

У 2007 році була змінена система підрахунку голосів. Кожен член журі повинен був проголосувати мінімум за 2/3 учасників номінації. Це правило і досі є актуальним у премії. Така особливість голосування дозволяє виводити «середнє арифметичне із забороною». Це означає, сума всіх оцінок журі ділиться на кількість оцінок, при цьому не враховується одна максимальна та одна мінімальна оцінка.

Факт 5

У 2011 році премія проходила під назвою «PRESSзвание 7.0: ера журналістики». Тематика сезону поєднала в собі розвиток сучасних технологій і актуальні принципи класичної журналістики. Новацією того року була можливість участі одного журналіста одночасно не більше, ніж у двох номінаціях.

Факт 6

2014 рік був непростим для України, журналістики та звісно ж премії. Незважаючи на всі проблеми, проєкт все-таки відбувся. Тема сезону «Дев'ятий вал» повністю розкривала тогочасну проблематику ЗМІ, які проходили випробування на міцність. Премія ставила акценти на фундаментальні складові журналістики того часу: безстрашність, протистояння, чітке баченні цілі та її досягнення.

Факт 7

Концепцією ювілейного сезону була тема «Потрапити в десятку». Вона розкривала не тільки роки існування премії, а й основну мету журналіста: з нескінченного потоку інформації виділяти найважливіше і відрізняти правду від дезінформації. Саме у десятому сезоні був організований освітній майстер-клас на тему «Фактчекінг. Як розпізнати фейкову інформацію».

Факт 8

З огляду на той факт, що ринок ділових ЗМІ продовжував звужуватися, конкурс почав виходити за рамки ділової журналістики, залучаючи до участі суспільно-політичні ЗМІ. Так в 11-му сезоні премії були засновані нові номінації «Кращий репортаж» і «Кращий фічер», а також відновлено номінацію «Відкриття року».

Факт 9

2017 рік став переломним для проєкту PRESSZVANIE. Через закриття багатьох ЗМІ в Україні, Наглядова рада премії та організаційний комітет прийняли ряд стратегічних рішень: виключили представників бізнесу з журі, заснували нові номінації «Культура» і «Соціум», а також оновили методологію оцінювання текстів.

Факт 10

Щорічно члени журі премії змінюються. Раніше номінантів оцінювали редактори, медіа-менеджери, представники бізнесу та PR-фахівці. Зараз до журі PRESSZVANIE запрошуються тільки редактори, медіа-експерти та неодноразові переможці минулих років.

Факт 11

Для розвитку журналістики по всій країні у 2011 році в рамках проєкту PRESSZVANIE була започаткована перша регіональна школа журналістики у м. Дніпро, а у 2013 році — у м. Луганськ.

Факт 12

PRESSZVANIE не тільки нагороджує найкращих, а й проводить освітні проєкти, що сприяють розвитку української журналістики. Спікерами лекцій виступають не тільки українські, а й зарубіжні журналісти і редактори. Серед спікерів PRESSZVANIE були представники The Financial Times, СNN, La Tribune de Genève, The Times, The Bell та інші.

Факт 13

У 2019 році в колаборації з Единбурзькою бізнес-школою був створений проєкт «Однією мовою з топами». Експерти, які зазвичай читають лекції для топ-менеджменту, навчали журналістів економічним процесам.

Факт 14

У 2020 році Наглядова рада премії започаткувала дві номінації: «Екологія» та «За внесок у розвиток журналістики». Остання номінація є особливою: претендентів та переможців у ній визначає виключно Наглядова рада.

Факт 15

У зв’язку з карантинними обмеженнями, цього року фінал пройшов у незвичному форматі для всіх учасників. Вперше кращих журналістів визначали онлайн. До церемонії нагородження долучилось більше 1000 людей.

PRESSZVANIE – це місце, де зустрічаються професіонали і початківці. Щороку цей проєкт сприяє професійному розвитку журналістів, навчаючи і відзначаючи заслуги найвидатніших.