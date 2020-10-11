Статистика коронавируса в Украине на 11 октября: впервые за три дня меньше 5 тысяч новых заболевших
Заразились коронавирусом 4 768 человек. Скончались 85.
По состоянию 11 октября, в Украине заразились коронавирусом 4 768 человек (сутками ранее – 5 728). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 261 034 человека. Выздоровели уже 113 507 человек, в том числе 937 – за прошлые сутки.
Умерли от инфекции 4 972 человека. За сутки скончались 85 человек.
Продолжают болеть 142 555 пациентов.
Больше всего больных в сутки обнаружили на Харьковщине (593), в Киеве (502), Хмельницкой (328) и Житомирской (302).
Динамика эпидемии по регионам:
- Винницкая область – 7569;
- Волынская область – 9645;
- Днепропетровская область – 8781;
- Донецкая область – 5649;
- Житомирская область – 8326;
- Закарпатская область – 10 850;
- Запорожская область – 5461;
- Ивано-Франковская область – 15 197;
- Киев – 27 497;
- Киевская область – 11 096;
- Кировоградская область – 1304;
- Луганская область – 1826;
- Львовская область – 22 588;
- Николаевская область – 4546;
- Одесская область – 16 605;
- Полтавская область – 4377;
- Ровенская область – 14 493;
- Сумская область – 6862;
- Тернопольская область – 15 798;
- Харьковская область – 24 445;
- Херсонская область – 1892;
- Хмельницкая область – 8792;
- Черкасская область – 5598;
- Черновицкая область – 16 319;
- Черниговская область – 5518.
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 9 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 24,9% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 30 336. Было проведено 31 795 ПЦР-тестирований.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях.