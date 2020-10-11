Статистика коронавируса в Украине на 11 октября: впервые за три дня меньше 5 тысяч новых заболевших

По состоянию 11 октября, в Украине заразились коронавирусом 4 768 человек (сутками ранее – 5 728). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 261 034 человека. Выздоровели уже 113 507 человек, в том числе 937 – за прошлые сутки.

Умерли от инфекции 4 972 человека. За сутки скончались 85 человек.

Продолжают болеть 142 555 пациентов.

Больше всего больных в сутки обнаружили на Харьковщине (593), в Киеве (502), Хмельницкой (328) и Житомирской (302).

Динамика эпидемии по регионам:

Винницкая область – 7569;

Волынская область – 9645;

Днепропетровская область – 8781;

Донецкая область – 5649;

Житомирская область – 8326;

Закарпатская область – 10 850;

Запорожская область – 5461;

Ивано-Франковская область – 15 197;

Киев – 27 497;

Киевская область – 11 096;

Кировоградская область – 1304;

Луганская область – 1826;

Львовская область – 22 588;

Николаевская область – 4546;

Одесская область – 16 605;

Полтавская область – 4377;

Ровенская область – 14 493;

Сумская область – 6862;

Тернопольская область – 15 798;

Харьковская область – 24 445;

Херсонская область – 1892;

Хмельницкая область – 8792;

Черкасская область – 5598;

Черновицкая область – 16 319;

Черниговская область – 5518.

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 9 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 24,9% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 30 336. Было проведено 31 795 ПЦР-тестирований.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях.