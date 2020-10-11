В фальшивом австрийском паспорте значился рост 191 см, что, по всей видимости, было далеко от реальности.

Сегодня, 11 октября, в пункте пропуска "Яготин" был задержан гражданин Турции с поддельными документами. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

Мужчина, следовавший в Австрию через Польшу, предоставил для проверки паспорт и ID-карту гражданина Австрии. Однако, пограничники сразу обратили внимания на рост - в документы было указано 191 см, чего мужчине явно не хватало.

Сомнения подтвердились после того, как пограничники проверили документы на специальном устройстве. Паспорт и ID-карта оказались полностью поддельными.Мужчина признался, что он - гражданин Турции 1974 года рождения.

Напомним, в октябре украинец пытался вывезти из Польши полмиллиона гривен в коробках. Валюту пришлось изъять.