"Дія" не діє. В ЦИК просят брать на голосование паспорта, а не смартфоны

Не на всех участках есть ридеры для чтения QR-кода в приложении.

Всем избирателям рекомендуется идти на выборы с ID-картой или паспортом старого образца, а не только со смартфоном с "Дієй", сообщила секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

"Предъявить приложение можно лишь на тех участках, где есть технические устройства, с помощью которых можно проверить такой паспорт. Сейчас таких устройств на участках нет", пишет чиновница.

Также Гатауллина рассказала, что для подтверждения личности необходимо будет снять маску, а страницу с "пропиской" проверять не будут, ведь не все избиратели голосуют по месту регистрации. Отсутствие в паспорте-книжечке вклеенного в 25 или 45 лет фото не является поводом для невыдачи бюллетеня.

Напомним, на прошлой неделе Минцифры представило новую версию "Дії", в которой добавились идентификационный код, возможность добавить свидетельство о рождении ребенка, платить штрафы за нарушение ПДД.