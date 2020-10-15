Сутки на Донбассе: в День защитника Украины боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня

В утреннем обращении 15 октября в штабе ООС сообщили, что за прошедшие сутки, в День защитника Украины, боевики на Донбассе трижды нарушили июльские договоренности по прекращению огня.

"На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь со стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы с ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета", - рассказали в штабе ООС.

Отмечается, что после полуночи 15 октября оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины, провоцируя украинских защитников. Обстрелы с автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружие фиксировались в районе Авдеевки, а с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Причепиловки и Новотошковского.

"Украинские защитники в ответ оружие не применяли. Боевых потерь и ранений среди личностного состава ООС нет", - заявили в штабе.

Украинские военные готовы адекватно реагировать на провокации противника и продолжать выполнять июльские договоренности по прекращению огня.

Напомним, Украина передала в ТКГ список для обмена пленными.