Чи є в Україні місце для розвитку електротранспорту? Як виживати в умовах інформаційної війни та хто її «кришує»

Свій розвиток ми, компанія ElectroUA, розпочали у вересні 2016 року. На той час в Україні налічувалося близько 3 000 електромобілів. Погодьтесь, сфера для старту бізнесу дуже ризикована, адже важко зорієнтуватися, яких обертів набере ринок в Україні, наскільки сильною буде законодавча база як у сфері захисту прав споживачів, так і власників бізнесу. Проте, ми вирішили ризикнути та внести свою вагому лепту в розвиток електроавтоіндустрії.

За чотири роки плідної роботи з продажу електромобілів, ElectroUA переросла в флагмана інноваційних технологій України. І вже сьогодні ми працюємо задля комфорту аж сорока чотирьох тисяч електроводіїв. Погодьтесь, це — стрімкий ривок всього лише за 4 роки. Україна займає перше місце серед країн східної Європи і ми вважаємо своїм обов'язком зробити екотранспорт доступним для кожного українця!

Чи були ці роки легкими?

Ні! На жаль, гарантій захисту від держави немає. Ми спостерігаємо постійні “гойдалки” в законодавчій базі, які то перекривають кисень, то знову дають дихати повітрям. Це стосується як сфери електротранспорту, так і зарядних станцій.

Раніше ціна на електромобілі була нижчою, ніж зараз. Але влітку 2020 року набув чинності закон, що обмежує можливість ввезення в країну електромобілів, які не підлягають оподаткуванню, до трьох автівок. Тобто: перші два електромобілі - не підлягають оподаткуванню, третій, четвертий, п'ятий ….оподатковуються!

Що стосується електрозаправок, зі сторони антимонопольного комітету при одеській міській адміністрації, також були спроби завадити розвитку інфраструктури через оподаткування зарядних станцій (їх пропонували назвати “торговими точками”), та регулювання структурою бізнесу.

Всі ці маніпуляції так чи інакше впливають на розвиток електротранспорту. Оскільки ніколи невідомо, на які витівки слід очікувати сьогодні.

Але перешкоди може чинити не лише держава, але й учасники ринку: вони ж конкуренти, чи, можливо, нафтове лобі.

Нещодавно, наприклад, ми зіткнулися з травлею в медіапросторі, що є проплаченою авантюрою тих, хто хоче заграбастати ринок електротранспорту в Україні. На жаль, це звичайна практика для українського бізнесу.

Якщо за спиною одного з гравців ринку стоять аж два прокурори, то може здатися, що такі висловлювання залишаться без уваги і справедливої юридичної оцінки. Припускаємо, що саме так вважає “УкрІнвестКлуб”. Ми не судді, тож нікого судити не будемо. Це зроблять ті, хто має на це юридичне право.

Коментарі від координаторів компанії та партнерів:

А.Е. Кравцов

Головна відмінність нашої компанії від інших - це ретельно продумана та ефективна бізнес-модель.

Ми встановили станції та заздалегідь продумали її рентабельність, спланувавши воронку продажів. А саме: залучили місцеві служби таксі та кур'єрів, що доставляють продукти на електромобілях, домовившись про співпрацю на взаємовигідних умовах. Нам і дня не довелося сидіти склавши руки та чекати коли на станції будуть перші клієнти, оскільки заранше про це попіклувались.

Окрім вище сказаного, наша компанія має ліцензію на постачання електроенергії за нерегульованим тарифом та може купити електроенергію з дисконтом.

В.С. Тарасов

Займаючись вже 5-й рік цим бізнесом ми констатуємо, що все ще стоїмо на порозі того буму електроруху, яке охопить усі сфери нашого життя і не залишить осторонь жодного жителя землі.

При величезному потенціалі електроДНІПРО поки радує тільки ліфами (зі статистики кількості електромобілів він на п'ятому місці в електроУкраїні). Дуже схоже на Київ 3 роки тому. Ми знаємо, що це дуже скоро зміниться і наше завдання лише трохи прискорити цей процес.

Oleksandr Voitekh

Сотрудничаю с Электро ЮА с 2017 года, очень доволен! Будущее уже здесь!

Vladislav Veter

Молодцы! Верим в вашу перспективу

Oleksandr Voitekh

Ребята, Вы крутые! Удачи Вам и нам вместе с нами!!!

Alex D.

Вірю в перспективу Вашого розвитку. Бажаю успіхів в бізнесі та натхнення в нових починаннях.

Skaska676

Задумуюсь про співпрацю з вами так як слідкую за розвитком електромобілей та варіантами інвестицій, у вас судячи зі всього Джек пот :) Всім удачі!

Kostiantyn Zorin

Сотрудничаю с ElectroUa уже 10 месяцев и всё отлично! Имею договора как под выплаты ежемесячные, так и на капитализации... ежемесячные платятся чётко (последние пару месяцев были не большие задержки, но по итогу деньги приходят и всё ок). Помимо инвестиций, принимаю участие в розыгрыше X-Day, и в первом этапе выиграл электросамокат, которым регулярно пользуюсь и очень доволен. Спасибо ElectroUa за возможность заработка и быть причастным к развитию экоУкраины. Хейтерам удачи😉 Всем кто переживает и боится инвестировать могу сказать что вы зря тратите время, то время которое могли бы зарабатывать.😊