Семья украинского врача-символа борьбы с Covid-19, который погиб, спасая жизни других, осталась без выплат

Семья 51-летнего врача Ивана Венжиновича из Районной коммунальной больницы города Почаева, который лечил больных коронавирусом и умер 30 сентября от полисегментарной пневмонии, не может рассчитывать на компенсацию, положенную при смерти медика от Covid-19.

Как сообщают "Вести-Украина", выплаты не были назначены в связи с тем, что тест не выявил у погибшего врача Covid-19: "Результаты ПЦР-исследования пришли уже после похорон, и они были отрицательные".

"В итоге семья доктора теперь не может рассчитывать на компенсацию в 1 млн 576 тысяч гривен, ведь доказательств того, что медик умер от коронавирусной инфекции, нет. И даже если тест ошибся, исправить уже ничего нельзя", – отмечает издание.

При этом, как заявила "Вестям" вдова покойного врача Ирина Венжинович, которая заведует лабораторией в той же больнице: "У него точно был Covid-19. Среди медицинских работников много зараженных. Случаи одних подтверждены, а других – нет".

"Это очень странная ситуация, мы все шокированы. Явно, что с тестом что-то не так, поскольку все симптомы Covid-19 были налицо. Это знают все, но без результата теста ничего доказать нельзя. Мне очень жаль семью, которая осталась без кормильца", – рассказала "Вестям" одна из коллег Венжиновича, которую издание подписало как "Елена".

Врач уточнила: "Как Ирина теперь на одну зарплату медика – а вы знаете, что она мизерная – будет выживать? Ведь с ними живет отец Ивана, ему около 90 лет, сын Борис учится в медицинском университете, но не на бюджете, а на платном. Дочь Вера в восьмом классе. Как Ирина все потянет теперь?!"

Как отметил в комментарии "ВВС-Украина" главный врач Почаевской райбольницы Богдан Кучер, доктор Венжинович занимался пациентами с коронавирусными пневмониями и "лечил больных даже тогда, когда в больницах не было защиты, но это его не остановило".

По данным главы Минздрава Максима Степанова, за время пандемии в Украине от коронавируса умерли 132 медработника, и данное число – это лишь зарегистрированные случаи. При этом, по состоянию на 15 октября, лишь 14 семей получили обещанную компенсацию, в связи с тем, что только в 14-ти случаях специальная государственная комиссия признала, что врачи заразились Covid-19 на рабочем месте.

Как мы уже сообщали, в марте этого года, во время пасхальных праздников, в Почаеве произошла крупная вспышка коронавируса, из-за наплыва верующих-паломников. Центром эпидемической катастрофы стала Лавра, где заболели около ста человек. В мае Иван Венжинович дал комментарий агентству Associated Press, рассказав о нехватке медиков и проблемах, с которыми столкнулся Почаев в борьбе с Covid-19.