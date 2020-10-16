И это не считая пациентов, которые были выписаны из больниц за этот день.

За четверг, 15 октября в больничные стационары по всей стране положили 866 пациентов с Covid-19, заявил на брифинге в Минздраве министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки были госпитализированы 866 человек. И сейчас у нас в стационарах госпитализированными есть 22 тысячи 240 пациентов", – отметил Степанов в пятницу утром, 16 октября.

Чиновник отметил: "Я это говорю не для того, чтобы возник какой-то соответствующий страх – я хочу, чтобы все мы знали, в какой реальности мы живем, что у нас происходит и что дальше нам делать. Понятно, что у Минздрава есть четкий план и четкое понимание того, что мы делаем при шести тысячах (заболевших в сутки, – ред.) и что мы делаем дальше".

Видео: Facebook / Минздрав Украины

Министр отметил, что максимальное количество койкомест, которые в принципе возможно организовать в Украине, исходя из обеспеченности врачами – 52 тысячи. Также чиновник уточнил, что вопрос разворачивания мобильных госпиталей по стране пока не стоит, однако рассматривается Кабмином, как возможный.

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Примечательно, что на прошлом ежедневном брифинге, Степанов заявил, что по состоянию на утро четверга, 15 октября, в больницах страны лежат 20 тысяч 475 человек.

Отминусовав от сегодняшнего общего числа занятых коек вчерашний показатель, получим 1783 занятых за сутки больничных коек. Если верить министру, и вычесть из этого числа 866 "тяжелых" больных с Covid-19, получится, что либо еще 917 человек были госпитализированы с иными заболеваниями, либо министерство допустило ошибку в расчетах. И это не считая пациентов, выписанных из больниц за этот день, число которых не приводится.

В то же время, в Киеве фиксируют очереди из карет скорой помощи возле медучреждений. Так в четверг Facebook-паблик Соломенского района столицы опубликовал фото скопления "скорых" возле Киевской городской клинической больницы №5.

Фото: Facebook / Los Solomas

Напомним, во вторник, 13 октября министр Степанов заявил, что в Украине началась напряженная ситуация с койкоместами и отметил, что общим счетом по стране на сегодняшний день есть 34 тысячи 154 койки. Тогда речь шла о наличных местах в больницах, а не о "потенциальных" 52 тысячах коек.