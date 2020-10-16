Дело Маркива: семья погибшего итальянского журналиста хочет получить крупную компенсацию

По мнению Антона Геращенко, 24-летний тюремный срок Виталию Маркиву "не подлежит даже никакой критике".

Родственники погибшего в 2014 году на Донбассе итальянского журналиста Андреа Рокелли хотят получить от Украины крупную сумму компенсации.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает "Громадське радио".

По его мнению, 24-летний тюремный срок Виталию Маркиву "не подлежит даже никакой критике".

Геращенко считает, что по делу Маркива у итальянской прокуратуры фактов и доказательств его причастности к гибели итальянского журналиста Рокелли просто нет.

"Все правозащитники, которые читают приговор, у них волосы встают дыбом, ... он построен лишь на домыслах итальянских прокуроров", – сказал Геращенко.

Он отметил, что судьи и присяжные "ведут себя нейтрально".

Кроме того, он рассказал, семья Рокелли хочет получить от Украины достаточно крупную сумму денег в качестве компенсации за смерть журналиста.

"Хотя итальянские дипломаты предупреждали итальянских граждан, что не надо в 2014 году ехать в Славянск, что там идет война, что там люди гибнут. Есть попытки обвинения заявить о том, что якобы итальянского журналиста убили намеренно, – это полная ложь", – добавил он.

Напомним, в июле прошлого года нацгвардейца Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии, признав его виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли. Защита Маркива утверждает, что тот не виновен, поскольку Роккелли погиб в результате обстрела со стороны боевиков. МВД Украины даже провело следственный эксперимент, доказывающий невиновность Маркива.

Почетный патриарх Филарет написал папе римскому Франциску открытое письмо, в котором призвал своего коллегу ходатайствовать о незаангажированном суде для нацгвардейца Виталия Маркива, заключенного в Италии.